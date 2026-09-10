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Регионы России

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С 1 октября 2027 года банки обязаны информировать клиентов о кредитах через портал «Госуслуги»

С 1 октября 2027 года банки обязаны информировать клиентов о кредитах через портал «Госуслуги»

С 1 октября 2027 года банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны информировать клиентов о заключении кредитного договора через портал «Госуслуги» не позднее чем в течение часа после подписания договора.

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