Пугачеву сняли на Кипре с Олегом Тиньковым* – без макияжа и парика

В настоящее время Алла Пугачева находится на Кипре. Пугачева. Фото: соцсетиОбычно знаменитая Примадонна проводит время в кругу своей семьи, однако недавно она решила сходить на обед со своим новым другом Олегом Тиньковым*.
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