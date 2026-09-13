Криптотрейдер обманул москвичей на 20 млн рублей, обещая доход

21-летний криптотрейдер обманул москвичей на 20 млн рублей, пообещав стабильный доход от инвестиций. Один из пострадавших вложил 16 млн рублей.
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