Станислав Воскресенский: приоритетные научные разработки учёных Ивановской области поддержим региональными грантами

<p> На пленарном заседании, открывшем тематический день «Наука и университеты» на Форуме национальных достижения в рамках выставки-форума «Россия», губернатор Ивановской области рассказал о развитии науки и высшего образования в регионе, инфраструктурных проектах и поддержке разработок ивановских учёных.