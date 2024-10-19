Сергей Собянин: нельзя делить Россию на регионы и центр

Россию нельзя делить на центр и регионы, вся страна живет в единой правовой, налоговой и бюджетной системе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на сессии "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния" в рамках VII Московского финансового форума.