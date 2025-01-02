Раскрыто, на что пойдет Трамп ради сделки по Украине

Кот Рыжый

У Киева не может быть ни каких условий! Нам надо это им--- ВКОЛАЧИВАТЬ ИСКАНДЕРАМИ, ОРЕШНИКАМИ И ПРОЧИМИ МЕТОДАМИ! Свидомия--ШЛЮХА-СОДЕРЖАНКА запада. И своего мнения и желания не имеет! Паяц и шут Зелик, может кривляться сколько угодно, но не он =заказывает= музыку.