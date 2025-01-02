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Раскрыто, на что пойдет Трамп ради сделки по Украине

Раскрыто, на что пойдет Трамп ради сделки по Украине

Дональд Трамп. Фото: AP.19 тыс прочтений Вчера Издание 19FortyFive посвятило материал планам избранного президента США Дональда Трампа добиться остановки конфликта на Украине.

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Комментарии
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Кот Рыжый
У Киева не может быть ни каких условий! Нам надо это им--- ВКОЛАЧИВАТЬ ИСКАНДЕРАМИ, ОРЕШНИКАМИ И ПРОЧИМИ МЕТОДАМИ! Свидомия--ШЛЮХА-СОДЕРЖАНКА  запада. И  своего мнения и желания не имеет! Паяц и шут Зелик, может кривляться сколько угодно, но не он =заказывает= музыку.
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