Дональд Трамп. Фото: AP.19 тыс прочтений Вчера Издание 19FortyFive посвятило материал планам избранного президента США Дональда Трампа добиться остановки конфликта на Украине.
Раскрыто, на что пойдет Трамп ради сделки по Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кот Рыжый
У Киева не может быть ни каких условий! Нам надо это им--- ВКОЛАЧИВАТЬ ИСКАНДЕРАМИ, ОРЕШНИКАМИ И ПРОЧИМИ МЕТОДАМИ! Свидомия--ШЛЮХА-СОДЕРЖАНКА запада. И своего мнения и желания не имеет! Паяц и шут Зелик, может кривляться сколько угодно, но не он =заказывает= музыку.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии