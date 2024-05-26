Wayne Enterprises выпустит элегантный гидроцикл в стиле «Бэтмобиля»

Stormy Knight / © Wayne Enterprises / T3MP3ST Изящное четырехметровое судно, изготовленное вручную из углеродного волокна и нержавеющей стали, оснащено электродвигателем мощностью 350 лошадиных сил и способно развивать скорость до 140 километров в час.
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