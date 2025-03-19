Прокуратура взяла на контроль дело о невыплате зарплаты на калужской фабрике

Прокуратура Калуги взяла под контроль расследование уголовного дела против гендиректора ООО «Швейдепо» за невыплату зарплатыПрокуратура Калуги взяла под контроль расследование уголовного дела против гендиректора ООО «Швейдепо» за невыплату зарплаты.
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