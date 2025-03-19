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Калужские новости

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Прокуратура взяла на контроль дело о невыплате зарплаты на калужской фабрике

Прокуратура взяла на контроль дело о невыплате зарплаты на калужской фабрике

Прокуратура Калуги взяла под контроль расследование уголовного дела против гендиректора ООО «Швейдепо» за невыплату зарплатыПрокуратура Калуги взяла под контроль расследование уголовного дела против гендиректора ООО «Швейдепо» за невыплату зарплаты.

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