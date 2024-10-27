В Архангельске проходит семинар «Медиа-мастер для ТОС: от новости до фильма»

В эти выходные в столице Поморья собрались участники ТОС из разных муниципальных образований регионаОни приехали в Архангельск, чтобы получить знания в области информационного сопровождения своей деятельности и творчески представить свой опыт.
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