Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 760 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Балу -
    В большинстве своём абсолютно бесполезные для страны люди... Не давая никакой отдачи требуют себе всего и сразу... А ..."Мы не будем плат...
  • alik3456 Джексон
    А чтоб потом гражданская началась...«Я боюсь восстани...
  • alik3456 Джексон
    Попросим Трампа чтоб помог с мигрантами разобраться...«Я боюсь восстани...

«Я боюсь восстания мигрантов»: слова историка Фурсова подогрели общероссийскую «фобию»

«Я боюсь восстания мигрантов»: слова историка Фурсова подогрели общероссийскую «фобию»

ИА REX «Пробивка»: мигранты проводят митинги под видом намазов Трудовые мигранты. Uralfo.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
36 мин.
alik3456 Джексон
Попросим Трампа чтоб помог с мигрантами разобраться...
Ответить
17 мин.
alik3456 Джексон
А чтоб потом гражданская началась...
Ответить
16 мин.
наверх