Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Вратарь Китая Смит об Олимпиаде без НХЛ: «Это не матчи пивной лиги. Эти хоккеисты не из пивной лиги»

Голкипер «Куньлуня» и сборной Китая Джереми Смит высказался по поводу уровня олимпийского хоккейного турнира на фоне того, что хоккеисты из НХЛ не принимают в нем участие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх