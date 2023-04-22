Пенсионерка из Барнаула по просьбе мошенников установила приложение и лишилась денег

Лжесотрудники банка сообщили горожанка, что ей нужно установить на телефон двухфакторную защиту Мошенники вынудили 68-летнюю пенсионерку из Барнаула скачать приложение и похитили с её счёта 44 тысячи рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.