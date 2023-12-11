Посол Мирошник заявил о проработке вопроса о трибунале для руководства Украины

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что прорабатывается вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины.
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