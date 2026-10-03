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«Майами» проведет мероприятие A Night in Vice City во время домашнего матча с «Бакс» перед выходом GTA VI

 18 ноября, за день до выхода игры GTA VI, « Майами » встретится с « Милуоки » на домашней площадке. Игра против бывшей команды Янниса Адетокумбо пройдет под вывеской мероприятия A Night in Vice City.

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