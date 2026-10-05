Происшествия
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Происшествия

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В Оренбургской области полицейские спасли пенсионерку, которая провела в лесу почти пять дней

В Оренбургской области полицейские спасли пенсионерку, которая провела в лесу почти пять дней

В Оренбургской области сотрудники полиции отыскали 72-летнюю жительницу Сорочинска, которая потерялась в лесу и провела там почти пять дней.

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