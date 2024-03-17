Языковая модель GigaChat от «Сбера» вошла в пятерку лучших в мире

По версии издания Arabian Business, она стала четвертой, опередив Gemini от Google и GPT-3.5. Насколько можно верить такой оценке?Русскоязычная языковая модель от «Сбера» GigaChat, запущенная весной прошлого года, вошла в пятерку лучших в мире.
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