Выставка картин-мозаик из кубиков Рубика открылась в Ивановской области

Выставка по мотивам известных картин открылась в Левитановском культурном центре Плесского музея-заповедника Ивановской области, работы выполнены в виде мозаик из кубиков Рубика, сообщили в пресс-службе музея, передает ТАСС.
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