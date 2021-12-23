Авторадио

911 подписчиков

Аномально холодная погода придет в ряд регионов

В Гидрометцентре сообщили, что несколько регионов страны в ближайшие дни ожидает непогода. Жителей Вологодской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа предупреждают об аномальном холоде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх