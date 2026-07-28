Инна Макарова и её героини. 100 лет со дня рождения советской актрисы

Увидев Инну Макарову, столетие со дня рождения которой приходится на 28 июля, в школьной постановке в роли Кармен, Александр Фадеев предложил Сергею Герасимову взять совсем молодую актрису на роль Любки Шевцовой.
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