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Инна Макарова и её героини. 100 лет со дня рождения советской актрисы

Инна Макарова и её героини. 100 лет со дня рождения советской актрисы

Увидев Инну Макарову, столетие со дня рождения которой приходится на 28 июля, в школьной постановке в роли Кармен, Александр Фадеев предложил Сергею Герасимову взять совсем молодую актрису на роль Любки Шевцовой.

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