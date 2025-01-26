БлокнотРУ 19 ноября минувшего года в Абхазии победил мелкий, невзрачный но все-таки «Майдан» с кавказским колоритом.
«Вот бы хохлы взорвали «Голубой поток»!» - абхазская оппозиция мечтает стричь купоны с сухопутного газопровода через Абхазию
Комментарии
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Семен Демин
Взрыв голубого потока и для России, возможно, был бы полезен. Тогда бы, возможно, наши чиновники всерьез взялись бы за промышленность, науку и т. д. Китай не имеет своих природных запасов нефти и газа, но стал первой экономикой. При Сталине и СССР был не зависим от продажи сырья. Оно было необходимо для своей промышленности и бензин был бесплатным для советской экономики
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3 час.
Скиф Туран
Российские спецслужбы, совсем нюх на Абхазию потеряли! Практически вся, абхазская оппозиция, пользуется российскими паспортами, имеет недвижимость в России, отпрыски оппозиционеров учатся в престижных ВУЗах, жёны приезжают к нам на отоварку, оппозиционеры и их домочадцы рассекают на ворованных в России дорогих авто. Средств, для вербовки абхазских оппозиционеров, как видно, намного больше, чем достаточно. А наши силовики, беспомощно заявляют, что справится с ситуацией не в состоянии. Тогда, зачем таких беспомощных защитников, держать на службе. Гнать их в шею, пусть сантехниками или дворниками работают, тем более что скоро вакансии появятся!
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2 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
ВВП сам виноват . Изначально все потоки строились РСФСР ( институты проектные , фирмы строительные , люди , механизмы , оборудование, транспорт , сырьё , всё наше было . так спрашивается , зачем отдали в их управление и передали активы и при всем этом ещё и ежегодно халявные деньги выплачиваете . Зачем ???? И кому ? Разрывпйте все отношения и отношения наладятся . Им помогать никто не будет и приползут к нам на любых условиях
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49 мин.
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