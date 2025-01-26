Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кочергин
    Хорошо сказано, а если крыша у них на уровне Пескова?«Хоть кастрируй и...
  • Владимир Мелешенко
    Так таджики не просят, а требуют, а наши плачут и жалуются. Надо сразу писать Бастрыкину, чиновницу на нары за полярн..."Че ходишь сюда, ...
  • Алекс Архипов
    А они не таджики и не азеры, за что им давать?"Че ходишь сюда, ...

«Вот бы хохлы взорвали «Голубой поток»!» - абхазская оппозиция мечтает стричь купоны с сухопутного газопровода через Абхазию

«Вот бы хохлы взорвали «Голубой поток»!» - абхазская оппозиция мечтает стричь купоны с сухопутного газопровода через Абхазию

БлокнотРУ 19 ноября минувшего года в Абхазии победил мелкий, невзрачный но все-таки «Майдан» с кавказским колоритом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Взрыв голубого потока и для России, возможно, был бы полезен. Тогда бы, возможно, наши чиновники всерьез взялись бы за промышленность, науку и т. д. Китай не имеет своих природных запасов нефти  и газа, но стал первой экономикой. При Сталине и СССР был не зависим от продажи сырья. Оно было необходимо для своей промышленности и бензин был бесплатным для советской экономики
Ответить
3 час.
Скиф Туран
Российские спецслужбы, совсем нюх на Абхазию потеряли! Практически вся, абхазская оппозиция, пользуется российскими паспортами, имеет недвижимость в России, отпрыски оппозиционеров учатся в престижных ВУЗах, жёны приезжают к нам на отоварку, оппозиционеры и их домочадцы рассекают на ворованных в России дорогих авто. Средств, для вербовки абхазских оппозиционеров, как видно, намного больше, чем достаточно. А наши силовики, беспомощно заявляют, что справится с ситуацией не в состоянии. Тогда, зачем таких беспомощных защитников, держать на службе. Гнать их в шею, пусть сантехниками  или дворниками работают, тем более что скоро вакансии появятся!
Ответить
2 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
ВВП сам виноват . Изначально все потоки строились РСФСР ( институты проектные , фирмы строительные , люди , механизмы , оборудование, транспорт , сырьё , всё наше было . так спрашивается , зачем отдали в их управление и передали активы и при всем этом ещё и ежегодно халявные деньги выплачиваете . Зачем ???? И кому ? Разрывпйте все отношения и отношения наладятся . Им помогать никто не будет и приползут к нам на любых условиях
Ответить
49 мин.

Картина дня

наверх