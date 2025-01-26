«Вот бы хохлы взорвали «Голубой поток»!» - абхазская оппозиция мечтает стричь купоны с сухопутного газопровода через Абхазию

Семен Демин Взрыв голубого потока и для России, возможно, был бы полезен. Тогда бы, возможно, наши чиновники всерьез взялись бы за промышленность, науку и т. д. Китай не имеет своих природных запасов нефти и газа, но стал первой экономикой. При Сталине и СССР был не зависим от продажи сырья. Оно было необходимо для своей промышленности и бензин был бесплатным для советской экономики

Скиф Туран Российские спецслужбы, совсем нюх на Абхазию потеряли! Практически вся, абхазская оппозиция, пользуется российскими паспортами, имеет недвижимость в России, отпрыски оппозиционеров учатся в престижных ВУЗах, жёны приезжают к нам на отоварку, оппозиционеры и их домочадцы рассекают на ворованных в России дорогих авто. Средств, для вербовки абхазских оппозиционеров, как видно, намного больше, чем достаточно. А наши силовики, беспомощно заявляют, что справится с ситуацией не в состоянии. Тогда, зачем таких беспомощных защитников, держать на службе. Гнать их в шею, пусть сантехниками или дворниками работают, тем более что скоро вакансии появятся!