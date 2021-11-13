Всяко - разно

8 292 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьянка Яцук
    Это не оппозиционеры, а враги!В отряде российск...
  • Роман В
    Чему вы радуетесь? Что газпром, что роснефть, только формально государственные, а фактически, работают в интересах ку...Газпром просто пр...
  • Владлен
    У Вас, как всегда, обострение феноменизма???В отряде российск...

«Почему Путин должен помогать?»: немцы высмеяли неспособность Европы решить ни единого кризиса без России

«Почему Путин должен помогать?»: немцы высмеяли неспособность Европы решить ни единого кризиса без России

Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают призыв врио канцлера Германии Ангелы Меркель к президенту России Владимиру Путину вмешаться в ситуацию с миграционным кризисом.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Альбина Колесникова
И правда за чем головня боль о этих мигрантах ? не Россия их приглашала , а Европа достаточно и того что Россия всегда и во всём виновата и её обложили со всех сторон санкциями...
Ответить
1
14 час.
Вячеслав Даньшин
Ну  хоть ещё есть адекватные немцы, а почему Меркель опять обращается к Путину, видимо своих мозгов уже не осталось, так хоть чужими попользоваться.😀
Ответить
1
14 час.
ВАлентина Плаксина
Вячеслав Даньшин
Ну  хоть ещё есть адекватные немцы, а почему Меркель опять обращается к Путину, видимо своих мозгов уже не осталось, так хоть чужими попользоваться.😀
Путин ответил Меркель -договаривайтесь сами с Лукашенко, но ведь они его считают не законным президентом Белоруссии.Для них законной считается кухарка.. Тихановская .Так вот как же теперь самим то решать.С Лукашенко теперь гордыня не позволяет, а та вообще не при делах.  Поэтому КАРАУЛ ... Путин решай.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх