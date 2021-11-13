Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают призыв врио канцлера Германии Ангелы Меркель к президенту России Владимиру Путину вмешаться в ситуацию с миграционным кризисом.
«Почему Путин должен помогать?»: немцы высмеяли неспособность Европы решить ни единого кризиса без России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Альбина Колесникова
И правда за чем головня боль о этих мигрантах ? не Россия их приглашала , а Европа достаточно и того что Россия всегда и во всём виновата и её обложили со всех сторон санкциями...
Ответить
14 час.
1
Вячеслав Даньшин
Ну хоть ещё есть адекватные немцы, а почему Меркель опять обращается к Путину, видимо своих мозгов уже не осталось, так хоть чужими попользоваться.😀
Ответить
14 час.
1
ВАлентина Плаксина
Вячеслав Даньшин
Ну хоть ещё есть адекватные немцы, а почему Меркель опять обращается к Путину, видимо своих мозгов уже не осталось, так хоть чужими попользоваться.😀
Путин ответил Меркель -договаривайтесь сами с Лукашенко, но ведь они его считают не законным президентом Белоруссии.Для них законной считается кухарка.. Тихановская .Так вот как же теперь самим то решать.С Лукашенко теперь гордыня не позволяет, а та вообще не при делах. Поэтому КАРАУЛ ... Путин решай.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии