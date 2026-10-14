Все истории о людях, которым вручили премию Тиграна Кеосаяна, собрали на отдельном сайте. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дипломат Долгов: ...
- За неделю мошенни...
- Политолог Скачко:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым