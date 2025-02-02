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FiNE NEWS

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Поражение Шары Буллета вообще не удивляет

Поражение Шары Буллета вообще не удивляет

Объяснение Вадима Тихомирова. «Что хочешь пусть у тебя болит…» А что, если у Шары Буллета травма? Магомед Анкалаев шел бульдозером по полутяжелому дивизиону, но подрался вничью с Яном Блаховичем и только через несколько месяцев рассказал, что вышел на бой с травмой плеча.

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