Поражение Шары Буллета вообще не удивляет

Объяснение Вадима Тихомирова. «Что хочешь пусть у тебя болит…» А что, если у Шары Буллета травма? Магомед Анкалаев шел бульдозером по полутяжелому дивизиону, но подрался вничью с Яном Блаховичем и только через несколько месяцев рассказал, что вышел на бой с травмой плеча.