Вандалы на севере Карелии повредили световые фигуры

В поселке Чупа Лоухского 14 октября ночью были повреждены гирлянды, световая фигура Белуха, световые фигуры олени, а также световые шары, расположенные на территории Рождественской площади, сообщили в паблике “Жесть Карелия”.
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