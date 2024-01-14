Байден: "США не поддерживают независимость Тайваня"

Президент Джо Байден подтвердил, что США не поддерживают независимость Тайваня, пишет Reuters. Так он прокомментировал результаты прошедших 13 января выборов президента Тайваня, на которых победил кандидат правящей Демократической Прогрессивной партии Лай Циндэ.