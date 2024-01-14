Байден: "США не поддерживают независимость Тайваня"

Президент Джо Байден подтвердил, что США не поддерживают независимость Тайваня, пишет Reuters. Так он прокомментировал результаты прошедших 13 января выборов президента Тайваня, на которых победил кандидат правящей Демократической Прогрессивной партии Лай Циндэ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии