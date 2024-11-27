Новый вид льготной ипотеки предложили запустить в России

В России нужно запустить льготную ипотеку для молодежи в регионах с оттоком кадров. Создать новую программу госкредитов на жилье предложил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет «Газета.
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