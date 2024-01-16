Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 754 подписчика

Бикович рассказал о съемках с Аглаей Тарасовой в «Холопе-2»

Бикович рассказал о съемках с Аглаей Тарасовой в «Холопе-2»

В кинофильме «Холоп-2» Милош Бикович сыграл со своей бывшей любовью Аглаей Тарасовой. На вопрос журналистов о том, как Милошу Биковичу было работать с его бывшей девушкой в фильме «Холоп-2», он сдержанно и категорически ответил: Профессионально.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх