Бикович рассказал о съемках с Аглаей Тарасовой в «Холопе-2»

В кинофильме «Холоп-2» Милош Бикович сыграл со своей бывшей любовью Аглаей Тарасовой. На вопрос журналистов о том, как Милошу Биковичу было работать с его бывшей девушкой в фильме «Холоп-2», он сдержанно и категорически ответил: Профессионально.
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