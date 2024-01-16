Бикович рассказал о съемках с Аглаей Тарасовой в «Холопе-2»

В кинофильме «Холоп-2» Милош Бикович сыграл со своей бывшей любовью Аглаей Тарасовой. На вопрос журналистов о том, как Милошу Биковичу было работать с его бывшей девушкой в фильме «Холоп-2», он сдержанно и категорически ответил: Профессионально.