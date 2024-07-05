Депутаты ГД Даванков и Ткачёв «наехали» на возрастных водителей

Обычно с возрастом приходит мудрость, но к авторам законопроекта, думается, она не пришла. Иначе как объяснить их фактический наезд на тех, кто сумел дожить до почтенного возраста сохранив ясность ума и нормальную реакцию? Депутаты от партии «Новые люди» Вячеслав Даванков и Антон Ткачев внесли в Государственную Думу законопроект, предусматривающий запрет на управление личным автомобилем тем, кто достиг возраста в 70 лет.