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Депутаты ГД Даванков и Ткачёв «наехали» на возрастных водителей

Депутаты ГД Даванков и Ткачёв «наехали» на возрастных водителей

Обычно с возрастом приходит мудрость, но к авторам законопроекта, думается, она не пришла. Иначе как объяснить их фактический наезд на тех, кто сумел дожить до почтенного возраста сохранив ясность ума и нормальную реакцию? Депутаты от партии «Новые люди» Вячеслав Даванков и Антон Ткачев внесли в Государственную Думу законопроект, предусматривающий запрет на управление личным автомобилем тем, кто достиг возраста в 70 лет.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Правильно сказал Соловьев, что Даванкову и иже с ними больше делать нечего как вносить законы против пожилых водителей, когда законы, необходимые фронту, мягко говоря, буксуют. В этом случае также трудно не согласится с Бастрыкиным.
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16 час.

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