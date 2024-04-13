«Тормозят всех подряд». В Приморье идет «охота» на злостных нарушителей ПДД

В Приморском крае проходят рейды по выявлению нарушителей ПДД. Сотрудники полиции выявляют тех, кто не соблюдает правила дорожного движения, выписывают штрафы и отстраняют от управления автомобилями, сообщает PRIMPRESS.
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