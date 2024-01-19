В Москве клерк переоделся в женщину и украл 18 млн рублей в офисе своей фирмы

Разоблачить вора помогло видеонаблюдение.В Москве 27-летний клерк переоделся в женщину и украл 18 млн рублей в офисе своей фирмы, разоблачить вора помогло видеонаблюдение, сообщил тг-канал официального представителя МВД России Ирины Волк.
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