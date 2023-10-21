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Велемудр. Мир тесен.

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ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ДЕРЕВЬЕВ

ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ДЕРЕВЬЕВ

Все мы прекрасно знаем, что деревья обладают необычайными волшебными свойствами. Но не всем ведомо, что даже срубленное или погибшее дерево способно долго сохранять свои жизненные свойства — до тех пор, пока у него не начнут засыхать листья.

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