ПРИМЕНЕНИЕ СИЛЫ ДЕРЕВЬЕВ

Все мы прекрасно знаем, что деревья обладают необычайными волшебными свойствами. Но не всем ведомо, что даже срубленное или погибшее дерево способно долго сохранять свои жизненные свойства — до тех пор, пока у него не начнут засыхать листья.
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