24 декабря 1981 года группа аспирантов во главе с Михаилом Орловым отправилась на пик в Забайкальском крае.
Второй перевал Дятлова в Забайкальском крае. Случай с группой Орлова в 1981 году
Комментарии
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Одиссей
учитесь пользоваться бритвой Оккама: причина гибели группы Дятлова - вульгарная лавина. я в молодости занимался туризмом и о подобных случаях наслышан изрядно: каждый из них разбирали детально и подробно, дабы другие не повторяли.
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4 д.
ГА
Герман Арутюнов
Вообще-то все запуски учитываются гебистами, что и кто в этом районе. И должны были группу выпустить в район попозже....
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3 д.
Александр Почекунин
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2 д.
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