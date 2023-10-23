Второй перевал Дятлова в Забайкальском крае. Случай с группой Орлова в 1981 году

Одиссей

учитесь пользоваться бритвой Оккама: причина гибели группы Дятлова - вульгарная лавина. я в молодости занимался туризмом и о подобных случаях наслышан изрядно: каждый из них разбирали детально и подробно, дабы другие не повторяли.