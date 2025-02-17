На Алтае мужчина поджег дом с пятью детьми и получил десять лет колонии строгого режима

Детям вместе с матерью удалось выбраться из горящего дома через окно Ранее судимый 32-летний житель Первомайского района отправится в колонию на десять с половиной лет за поджог дома, в котором находилась женщина с пятью детьми.
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