Новый тренд маникюра под названием «пастельный френч», который будет актуален весной и летом Алёна ЮрьеваКлассический французский маникюр остается вне времени благодаря своей элегантности и универсальности.
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