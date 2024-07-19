Десять лет без мигрантов: в Госдуме обсуждают вопросы незаконной миграции

Также парламентарий выступил с рядом предложений:- Запретить нахождение в общественных местах в религиозной одежде - Выявлять и депортировать мигрантов без легальной работы - Лишать гражданства за асоциальное поведение В Краснодарском крае за июнь судебные приставы выдворили 327 мигрантов в их страны.