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«Засланный казачок»: Леон Кемстач и вылет Лизы Бойка в шоу «Выживалити. Наследники»

«Засланный казачок»: Леон Кемстач и вылет Лизы Бойка в шоу «Выживалити. Наследники»

Четвертый выпуск реалити-проекта «Выживалити. Наследники» оказался богатым на события. В лагере появился новый персонаж — актер Леон Кемстач, а финал эпизода преподнес сразу несколько сюрпризов, включая неожиданное разоблачение от ведущего.

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