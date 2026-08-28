«Засланный казачок»: Леон Кемстач и вылет Лизы Бойка в шоу «Выживалити. Наследники»

Четвертый выпуск реалити-проекта «Выживалити. Наследники» оказался богатым на события. В лагере появился новый персонаж — актер Леон Кемстач, а финал эпизода преподнес сразу несколько сюрпризов, включая неожиданное разоблачение от ведущего.