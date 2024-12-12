Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Сирия. Aftermath

Сирия. Aftermath

Всегда есть что-то за пределами наших знаний. У меня хватает ума это признавать и учитывать.Сейчас, когда пыль постепенно оседает, становится очевидным, что был некий договорняк.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Беженцы в Европу ослабят Европу,а мигранты Россию.
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16 час.
Lana
За Россию не переживайте.
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16 час.
Lana
Все чётко, по теме. Справимся, и более того, как всегда найдем способы превратить минусы в плюсы.
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16 час.

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