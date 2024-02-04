ЕС и G7 разрабатывают новый план использования активов РФ для помощи Киеву

Страны Евросоюза и «Большой семерки» G7 разрабатывают план по использованию российских замороженных активов в качестве залога для привлечения средств для Украины, они будут применяться в качестве долговых обязательств.
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