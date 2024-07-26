В российском регионе отказались от эвтаназии невостребованных собак

В Магаданской области, где ранее разрешили усыплять невостребованных животных, изменили закон об обращении с бездомными животными и исключили из него норму, разрешавшую эвтаназию животных, которые попали в пункты временного содержания и оказались «невостребованными».
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