У Ирана и России очень много общего – доказано Китаем

Максим Жаров обратил внимание на разразившуюся в Иране полемику насчет того, действительно ли их по-прежнему поддерживает Китай.
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