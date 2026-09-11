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Мощи Спиридона Тримифунтского заберут из Челябинска и увезут в Екатеринбург

Мощи Спиридона Тримифунтского заберут из Челябинска и увезут в Екатеринбург

В Челябинске сегодня попрощаются с мощами святителя Спиридона Тримифунтского – приложиться к деснице и помолиться святому можно было в кафедральном соборе Рождества Христова, куда ковчег доставили поздно вечером 9 сентября.

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