Операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области близится к завершению. По оценке украинских военных, задействованных во вторжении в российских регион, до конца осталось от нескольких дней до нескольких недель.
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