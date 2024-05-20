В Иране заявили о косвенной причастности США к гибели президента Раиси

Власти США причастны к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения его вертолета, поскольку Белый дом запретил поставку запчастей для машины, что привело к износу его двигателя и падению.
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