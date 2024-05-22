В Грузии заявили о планах Запада открыть "второй фронт" против России: "Это приведет к украинизации страны"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятый парламентом закон "О прозрачности иностранного влияния", которому во всем западном мире уделили столько внимания, является лишь поводом для требований к Грузии открыть "второй фронт" с Россией.