Впечатляющие объекты, которые обречены быть всегда на втором месте

Форт Раникот - строение, считающееся по протяженности вторым в мире. | Фото: upload.wikimedia.org. Как правило, все интересуются культовыми сооружениями или потрясающими географическими объектами только в категории «самый-самый».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии