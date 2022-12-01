Общественная служба новостей

1 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • DeeMon Z
    Если против России воюет весь альянс НАТО, то дело не только в Украине, и даже совсем не в Украине! Они не успокоятся...Блинкен заявил, ч...
  • Мария Калинина
    Оккупанты не снабжают светом, безобразие!Жителей Эстонии п...
  • Сергей Аганин
    Борьба с бедностью по путинскиРоссийских водите...

Композитор Артемьев сообщил о проблемах Никиты Михалкова со спиной

Композитор Артемьев сообщил о проблемах Никиты Михалкова со спиной

Народный артист Российской Федерации и известнейший российский и советский композитор Эдурад Артемьев поделился информацией о том, что кинорежиссёр Никита Михалков находится в собственном имении и испытывает серьёзные трудности со здоровьем.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх