Композитор Артемьев сообщил о проблемах Никиты Михалкова со спиной

Народный артист Российской Федерации и известнейший российский и советский композитор Эдурад Артемьев поделился информацией о том, что кинорежиссёр Никита Михалков находится в собственном имении и испытывает серьёзные трудности со здоровьем.
Народный артист Российской Федерации и известнейший российский и советский композитор Эдурад Артемьев поделился информацией о том, что кинорежиссёр Никита Михалков находится в собственном имении и испытывает серьёзные трудности со здоровьем.
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