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Двухмиллионный гость форума «Россия» посетит экскурсию на Саяно-Шушенской ГЭС

Двухмиллионный гость форума «Россия» посетит экскурсию на Саяно-Шушенской ГЭС

Двухмиллионный посетитель Международной выставки-форума «Россия» Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией, получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.

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