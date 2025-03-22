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Царьград

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Синоптики объяснили, что мешает приходу тепла в Челябинскую область

Синоптики объяснили, что мешает приходу тепла в Челябинскую область

В регионе пройдут осадки и усилится ветер.Ложбины циклонов приходят в Челябинскую область. Они несут с собой снег.

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