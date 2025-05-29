В Латвии депутатам запретили использовать русский язык даже в кулуарах парламента

Издание государственного телевидения и радио LSM сообщило, что Сейм (парламент) Латвии утвердил поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях исключительно государственный латышский язык.
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