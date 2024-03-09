В Петербурге расследуют столкновение грузовика с самолетом

«Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»’ class=”item-image” > Сотрудники Ленинградского следственного отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России проводят доследственную проверку по факту столкновения грузовика с самолетом в аэропорту Пулково.
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